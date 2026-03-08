◇第6回WBC1次ラウンドA組キューバ3―1パナマ（2026年3月7日サンフアン）キューバはNPB勢が投手陣を引っ張った。先発したソフトバンクのモイネロは3回2/3を2安打無失点、4三振3四死球で勝ち投手。2点リードの9回は巨人のRi・マルティネスが3者凡退で締めてセーブを挙げた。2番手では元中日のY・ロドリゲスも投げて、2回1/3を無安打無失点、3三振と完璧な内容でつないだ。ヘルマン・メサ監督は「大事なのは選手たちの姿勢