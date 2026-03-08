◇第6回WBC1次ラウンドA組プエルトリコ5―０コロンビア（2026年3月7日サンフアン）プエルトリコが地元の1万8793人の大声援に後押しを受けて、白星発進を飾った。先発のルーゴは4回0/3を3安打無失点、3三振2四球で勝利投手に。5点先制してもらった直後の5回、先頭に四球を与えた後の降板時にはスタンディングオベーションに包まれた。「鳥肌が立ったよ。ファンが名前を叫んでくれて。いつも起こることじゃない」。24年