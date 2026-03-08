◇第6回WBC1次ラウンドB組米国15―5ブラジル（2026年3月7日ヒューストン）WBCのA、B、D組が6日（日本時間7日）、米大陸の各地で開幕した。B組の米国は初出場の主将アーロン・ジャッジ外野手（33）が、初回の初打席で初本塁打となる2ラン。先制＆決勝の一振りで勢いづき、ブラジル相手に10安打、15得点で大勝発進した。準々決勝で日本と対戦する可能性があるD組では、ドミニカ共和国とベネズエラが順当に白星発進した。キ