◇第6回WBC1次ラウンドB組メキシコ8―2英国（2026年3月7日ヒューストン）メキシコが終盤に英国を突き放した。1―1で迎えた8回2死から連続四球後、3番アランダが左越えの勝ち越し3ラン。「入るかどうか分からなかったから全力で走った。ホームランを打ってあんなに速く塁を回ったことはない」とレイズで昨季14本塁打の27歳は息を弾ませた。9回にもダメ押しの4点を加えた。ベンジー・ヒル監督は「良い打席を続ければ良い結