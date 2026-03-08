◇第6回WBC1次ラウンドC組チェコ0―14台湾（2026年3月7日東京D）チェコがコールド負けで3連敗を喫した。1次ラウンド敗退が決まったが、23年の前回大会から親交を深めた日本愛を感じさせる選手が奮戦した。2打数無安打で悔し涙したチェルベンカは小学生時代の03年に王貞治氏と故ハンク・アーロンさんが中心となって設立した「世界少年野球大会」に出場。この日、世界の本塁打王から激励を受け「レジェンドで、憧れでし