◇第6回WBC1次ラウンドB組ブラジル5―15米国（2026年3月7日ヒューストン）ブラジルは計19四死球と投壊した大敗の中で、名スラッガーの息子が光った。レッドソックスなどで通算555本塁打したマニー・ラミレスを父に持つルーカス・ラミレスが、左打席から大会史上10本目の先頭打者弾を含む2発。20歳49日での1試合2本塁打は、17年大会のリンドア（プエルトリコ）の23歳117日を抜いて大会最年少記録となった。「この5カ月