◇第6回WBC1次ラウンドD組ベネスエラ6―2オランダ（2026年3月7日マイアミ）D組のもう一方の雄・ベネズエラも、難敵オランダ相手に初戦を白星で飾った。初回に首位打者3度のアラエスの適時打で先制。追いつかれた直後の2回にサノハの左越えソロで勝ち越し。5回にはアラエスの押し出し四球、ウィルソン・コントレラスの2点適時打、アブレイユの適時打で4点を奪い突き放した。主力のチョウリオが強化試合の死球での左手首痛