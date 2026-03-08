ブライトンに所属する三笘薫が、３月４日に行われたアーセナル戦で負傷し、日本サッカー界は騒然となった。開始12分に、タックルを受けた際、左足首をひねる形となった日本代表アタッカーは、ピッチに倒れ込む。しばらく足を引きずったまま、前半終了までプレーを続けたものの、さすがに限界だったのだろう。ハーフタイムで交代を余儀なくされた。ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は試合後の会見で、「CTスキャン