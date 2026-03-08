第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、プールAは7日（日本時間8日）、プエルトリコで行われ、初戦に臨んだカナダが8−2でコロンビアを下し白星発進した。コロンビアは連敗で0勝2敗となった。カナダは2回2死二塁から、今季マーリンズに移籍した23歳の8番オーウェン・ケイシーが右越え2ランを放って先制。1点差に詰められた3回には押し出し四球で再びリードを広げた。その後はなかなか追加点を挙げられ