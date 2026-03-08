アメリカのトランプ大統領は、中南米諸国とともに麻薬カルテルやテロ組織に対抗するための連合を発足させました。トランプ大統領は7日、中南米諸国の首脳らとの会合をフロリダ州で開催し、麻薬カルテルなどの解体に向け各国間で協力する「アメリカ大陸反カルテル連合」を発足させました。連合にはアメリカのほかアルゼンチンやパナマなど中南米16カ国が参加していますが、メキシコ、ベネズエラ、キューバなどは含まれていません。