開催：2026.3.8会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム結果：[カナダ] 8 - 2 [コロンビア]WBCの試合が8日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでカナダとコロンビアが対戦した。カナダの先発投手はＭ・ソロカ、対するコロンビアの先発投手はＡ・ベルグナーで試合は開始した。2回裏、8番 Ｏ・ケイシー 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカナダ得点 CAN 2-0 COL3回