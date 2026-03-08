◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦同級1位ノニト・ドネア《10回戦》同級4位・増田陸（2026年3月15日横浜BUNTAI）ボクシング元世界5階級制覇王者ドネアが7日、成田空港着便で来日した。増田との挑戦者決定戦へ「ワクワクしている。もちろん（王者への）指名権を獲ることが目的だ」と鼻息を荒くした。昨年12月の団体内王座統一戦でWBA正規王者の堤に1―2判定負け。試合中は右目上をカットしたが「ダメージもない」と今年1月