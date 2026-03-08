【11R】A級決勝に中四国勢が4車進出した。その並びは猿楽楓樹―塩崎隼秀―岡崎景介―宗崎世連で折り合った。この並びになると猿楽がドカン！！と発進。1本棒になると、おそらく塩崎が勝つ。しかし、単騎勢の動向が気になる。特に1番車の森山智徳が不気味だ。ハイスピードの捲りを武器に持つが、猿楽ペースになると捲れない。結果を出すためには中四国ライン分断も視野に入れるはずだ。「単騎で流れに対応する」気配も上々