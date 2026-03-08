◇女子ゴルフツアーダイキン・オーキッド・レディース第3日（2026年3月7日沖縄県琉球GC（6610ヤード、パー72））昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）が4バーディー、1ボギーの69で回り、通算14アンダーで単独首位を守った。リードを2打から4打に広げてツアー5勝目に王手をかけた。88年ツアー制度施行後、前年女王で開幕戦に優勝したのは、6年連続賞金女王に輝いたレジェンド不動裕理だけ。佐久間は史上2人目の快挙