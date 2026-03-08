ボートレース大村の開設73周年記念「G1海の王者決定戦」が、きょう8日に開幕する。初日メインはドリーム第1弾の「発祥地ドリーム」だ。進入は枠なり3対3を想定した。発祥地ドリーム組では原田幸の53号機が優勢だ。絶好枠ならば迷わず本命に推す。ここでしっかり逃げて勢いをつけておきたい。馬場が2コース差しからどこまで接近できるか。瓜生はセンターから捲り、捲り差しの両面策。浜野谷の72号機は苦しいだけに、最後の印は