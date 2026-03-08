松山競輪の開設76周年記念G3「金亀杯争覇戦」は7日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう8日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。四国6人は石原―松本―橋本と犬伏―佐々木豪―和泉で準決と同じ並びで分かれた。中心は地元のエース・松本。石原は前受けなら突っ張り先行もあり、展開有利に差し切る。攻め幅広い森田が位置取り厳しく攻めると3連勝の吉田が伸びてくる。犬伏のスピードが脅威。単騎の新田が穴