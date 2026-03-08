「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の第5節が7日行われ、「WEST―A」のアルビレックス新潟はホーム開幕の高知戦に臨み、PK戦の末に敗れた。0―2で迎えた後半にMF新井泰貴（28）とFWマテウス・モラエス（25）のゴールで追いついたが、今大会でチーム初となったPK戦は3―4で敗れた。勝ち点1は加わって順位は暫定2位。次節は14日で、敵地で奈良と対戦する。俺たちはこんな試合を見に来たんじゃない。0―2で前半を終えると、ホーム