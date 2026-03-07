推し活ブームの波に乗り、各ブランドからは可愛いグッズが続々と登場しています。今回編集部が【セリア】で見つけたのは、バッグに付けられる「推し活アイテム」。推しのフィギュアやシールをおゃれに持ち歩けて、お出かけの気分が上がりそうです。店舗で見つけたらぜひゲットして。 フィギュアやぬいぐるみを持ち歩けるカプセル風ポーチ 【セリア】「丸型 カプセルバイカラー」\110（税込） カ