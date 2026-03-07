淡いブルーは、春の着こなしに明るさと軽さを添えてくれる頼れるカラー。なかでも【GU（ジーユー）】 の「淡ブルージーンズ」は、カジュアルに寄りすぎず大人らしくまとまりそうな色味やシルエットが魅力。40・50代の装いをパッと垢抜けさせてくれる存在となりそうです。今回は、そんな淡ブルージーンズを使ったスタッフさんコーデをご紹介。大人が取り入れやすい工夫が光