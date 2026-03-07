フルタイムで働きながら、幼稚園に子どもを通わせている知人のエピソードをご紹介します。5歳と3歳の子どもを育てる彼女は、入園前、園選びに悩んでいました。当時は育休中で、いずれフルタイム復職が決まっていたため、預かり時間を考えれば保育園の方が現実的だったからです。それでも見学で訪れた園の広い園庭と、のびのび遊ぶ子どもたちの姿に心を動かされ、幼稚園への入園を決意しました。しかし後日、裕福なママ友から