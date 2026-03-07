地味見えしがちなボブは、レイヤーを入れて抜け感をプラスするのがおすすめ。長さはそのままに印象をチェンジできるので、髪を伸ばしたい人にもおすすめです。今回は、40・50代におすすめな「こなれレイヤーヘア」をピックアップ。今っぽさと上品さを両立できるヘアスタイルを見ていきましょう。 スタイリングしやすい外ハネボブ レイヤーで毛先に動きをプラスしたボブスタイル。肩の位置で自然に外ハネ