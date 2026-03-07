新年度が始まる春へ向けて、バッグを新調したい。そんなミドル世代におすすめしたいのは、プラスワンでコーデを格上げできそうな【ZARA（ザラ）】の「上品バッグ」です。オール6,590円（税込）で購入できるとは思えないほどの、ディテールにこだわった高見えバッグは、オンにもオフにも活躍の予感。バケットバッグやクロスボディバッグなど、日々のモチベーションが高まりそうな、素敵な商品が登場します