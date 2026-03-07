毎日使うバッグは、気付いたら汚れてる……なんてこともしばしば。汚れが付きにくいものに出会えれば、長く使えそうです。そこで今回ピックアップしたのが【ワークマン】の「防汚機能付きバッグ」。収納力や持ちやすさなど、使いやすさにもこだわりを感じるバッグをご紹介します。 旅行や出張にもおすすめの優秀バッグ 【ワークマン】「しごできカバン 撥水防汚3WAYリュック」\3,500（税込） 撥水・防汚加工