ツヤ感とドレープ性が魅力で、華やかさのあるサテンアイテム。コーデに一点加えるだけで、ぐっと品よくまとまりそうです。今回リサーチしたところ、大人女性に似合いそうなサテンアイテムが【ZARA（ザラ）】で複数ラインナップされているもよう。そのなかから、派手すぎず洗練された印象のブラウスやスカートなどを紹介します。 リラックスムードを演出する「エクリュブラウス」 【ZARA】「