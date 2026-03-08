「NEWS」「関ジャニ∞」のメンバーとして活動、2006年からはソロとして活動している内博貴が、ソロとして遂に音楽活動をスタートさせた。まずは、3月13日に初の楽曲リリースとなる、未発表の新曲「Go Your Way」を配信。この曲は元Aqua Timezのギタリストとして活躍した長谷川大介によって制作された1曲で、夢や栄光に向かい諦めない姿を歌う、音楽活動始動にふさわしい楽曲に仕上がっているという。「Go Your Way」ジャケット写真