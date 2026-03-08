メッツの千賀滉大投手（33）が7日（日本時間8日）、カージナルス戦でオープン戦初登板。先発マウンドに上がり、2回2/3を3安打2失点で降板した。初回は1死から走者を出しながらも併殺打で切り抜けた。だが、2回に2死から6番・バエズに中越えソロ本塁打を許すと、3回にも1死から9番・ウゲトに左越えソロを被弾。球数が50球に達した3回途中でマウンドを降りた。メジャー4年目の今季にかける千賀。24年からここ2年はケガに苦しん