◇明治安田J1百年構想リーグ第5節FC東京3ー0横浜M（2026年3月7日MUFG国立）FC東京のMF佐藤龍之介が、23年8月にプロ契約締結会見を行った思い出の地で岡山への期限付き移籍から復帰後初得点を挙げた。1―0で迎えた前半16分、左サイドからカットインして右足を一閃（いっせん）。相手DFの股を抜いたシュートは、GKの手をはじいてネットを揺らした。「芝も良くてスタジアムの雰囲気も最高だった。ここで決められてうれしか