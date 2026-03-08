◇明治安田J1百年構想リーグ第5節浦和2ー0水戸（2026年3月7日埼玉）浦和は新人FW肥田野のゴールなどで2―0で勝って、東2位に浮上した。前半41分に柴戸のパスを肥田野が「落ち着いてプレーできた。パスは通らないかと思ったが準備はしていた」と左足でゴール左へ。今季4試合で3得点。桐蔭横浜大在学中の昨年も特別指定選手として出場した岡山戦で決めていて、5試合4発と見事な数字だ。「全試合ゴールが目標なのでまだまだ