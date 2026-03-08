９人組ガールズグループ・ＮｉｚｉＵが７日、大阪城ホールでアリーナツアー「ＮｉｚｉＵＬｉｖｅｗｉｔｈＵ２０２６“ＮＥＷＥｖｏＮＵｔｉｏｎ”」の大阪公演を行った。終盤では京セラドーム大阪（６月６、７日）と東京ドーム（同１３、１４日）でのドーム公演決定をサプライズ発表。２２年以来、約４年ぶりのドームツアーへ加速するべく、満場のファンへ全２５曲を熱く歌い、届けた。ＮｉｚｉＵにとって５度目とな