8日に札幌市ばんけいスキー場で行われるスノーボードW杯ハーフパイプ第6戦決勝のビブス授与式が7日、札幌市内の商業施設で行われ、2月のミラノ・コルティナ五輪王者の戸塚優斗（ヨネックス）らが登場。W杯ランキング1位を示す黄色のビブスを渡された戸塚は「W杯を間近で見られるのは、なかなかないこと。（選手）みんなで見ていて楽しい試合をつくり上げたい」と来場を呼びかけた。昼頃には会場でも即席の交流会を行い、人気拡