俳優の内博貴（39）がソロ音楽活動を開始する。今月13日に「GoYourWay」を配信リリース。ソロ活動20年目の節目にファンに感謝を込めた贈り物を届ける。2004年に「NEWS」「関ジャニ∞」（現在のSUPEREIGHT）としてデビュー。06年にソロ活動を開始し、俳優業を中心に活動してきた。グループ時代から歌唱力に定評がありミュージカルで歌声を披露することはあったが、ソロで楽曲を発表するのは初。関ジャニ∞時代に在籍した