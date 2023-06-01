新潟アルビレックスBBは7日、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で立川に83―79で勝利して今季3度目の4連勝を決めた。攻撃力のある相手を抑え、第4QではPG長尾光輝（26）が4本の3点シュートに成功。ゴール下ではPFムトンボ・ジャン・ピエール（23）が14得点10リバウンドの活躍でチームの勝利に貢献した。61―51で迎えた第4Q。相手が立て続けに3点シュートを決め、変則的なゾーンディフェンスも敷いてきた。鵜沢潤監督も「変則的な守