元サッカー日本代表FWの大久保嘉人氏（43）がスペイン北東部カタルーニャ4部クラブ（スペイン10部相当）のクラブダイレクターとして、世界で通用する日本人ストライカー育成プロジェクトを始めることが7日、分かった。昨季から関わる「アルビレックス新潟バルセロナ」が名称変更して再出発。FW、攻撃的MF、ウイングなどを対象に日本でトライアウトを実施し、合格者に9月開幕の26〜27年シーズンに同クラブでプレーする機会を提供