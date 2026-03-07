ある日、筆者の知人A子さんの中学生の娘さんが夕食を作ってくれました。ところが旦那さんは不満げに「もう作るな」と言ったのです。今回はその言葉を受けた娘さんのエピソードです。 料理に挑戦した娘に対して夫の信じられない言葉 娘が中学生の頃に家庭科の授業の宿題でパスタを作ってくれました。サイドメニューはこれまでも手伝ってくれたことがありましたが、メインを担当するのは初めてです。思考錯誤しながら