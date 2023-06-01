９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」が７日、大阪城ホールで全国アリーナツアー（全２３か所３２公演）の大阪公演を開催した。１年ぶりの大阪公演に、メンバーは関西弁をさく裂。リーダーのＭＡＫＯは「まいどおおきに！」とあいさつし、高身長のＮＩＮＡは「通天閣より背が高いＮＩＮＡやで〜」とおちゃめに自己紹介した。さらに、吉本新喜劇での鉄板ネタも披露。ＭＡＹＡが「大阪、邪魔するな〜」と呼び掛けると、客席か