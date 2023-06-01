９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」が７日、大阪城ホールで全国アリーナツアー（全２３か所３２公演）の大阪公演を開催した。アンコールでは、６月に東京と大阪の２都市を巡るドームツアーを行うことを発表。会場に集まった１万人のファンからは、歓喜と祝福の声が送られた。デビュー６年目となる２０２６年も、勢いがやむことはない。ドームツアーは３年半ぶり２度目。ＲＩＭＡは「本当にびっくりして、実感があまりないで