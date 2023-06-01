俳優の内博貴（３９）が、ソロ活動２０年目にして音楽活動を始動させることが７日、分かった。１３日に未発表の新曲「ＧｏＹｏｕｒＷａｙ」、７月８日に新アルバム「０（ゼロ）」を配信リリースする。ドラマや舞台、ミュージカルで活躍を続ける内が新たな一歩を踏み出す。「Ｇｏ―」は、元ＡｑｕａＴｉｍｅｚのギタリスト・長谷川大介（４８）が制作を担当。夢や栄光に向かい諦めない姿を歌う、今の内にふさわしい楽曲に