俳優の内博貴が、音楽活動を本格スタートすることが決定した。13日に初の楽曲リリースとなる、未発表の新曲「Go Your Way」を配信リリース。また、ジュニア時代を含めた芸歴27年の中で披露してきた楽曲達を収録した、まさに“ベストアルバム”とも言える15曲を収録したアルバム『0』（ヨミ：ゼロ）を7月8日に配信する。【写真】“最恐上司”内博貴が傳谷英里香をギュッ！内は1999年に13歳で芸能活動をスタートし、「NEWS」「関