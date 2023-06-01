【オランダ・エールディビジ第26節】(ユーロボルフ)フローニンゲン 3-1(前半1-1)アヤックス<得点者>[フ]T. van Bergen(6分)、オスカル・ザワダ2(65分、72分)[ア]デイビィ・クラーセン(30分)<警告>[フ]T. Blokzijl(90分+5)[ア]ボウト・ベグホルスト(90分+4)