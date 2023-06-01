[3.7 ラ・リーガ第27節](ワンダ・メトロポリターノ)※26:30開始<出場メンバー>[アトレティコ・マドリー]先発GK 13 ヤン・オブラクDF 2 ホセ・マリア・ヒメネスDF 3 マッテオ・ルッジェーリDF 16 ナウエル・モリーナDF 17 ダビド・ハンツコMF 4 ロドリ・メンドーサMF 6 コケMF 11 ティアゴ・アルマダMF 20 ジュリアーノ・シメオネFW 9 アレクサンデル・セルロートFW 22 アデモラ・ルックマン控えGK 1 フアン・ムッソDF 15 ク