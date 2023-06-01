エールディヴィジ第26節が7日に行われ、アヤックスはアウェイでフローニンゲンと対戦した。アヤックスは前節までに勝ち点「44」を積み上げリーグ3位につけている。チャンピオンズリーグ（CL）本戦出場圏内の2位フェイエノールトとは勝ち点「4」差となっており、どうしても勝ち点「3」を確保したいところ。リーグ戦では勝ちきれずにいるが、白星を手にすることはできるか。なお、冨安健洋はベンチから出番を待つこととなり、板