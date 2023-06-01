エールディヴィジ 25/26の第26節 フローニンゲンとアヤックスの試合が、3月8日00:30にユーロボルグにて行われた。 フローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ブリニョルフル・ウィルムソン（MF）、ヨルフ・スフレーダース（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、ワウト・ウェフホルスト（FW）、スティーブン・ベ