【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝福井浩介】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは７日、車いすカーリング混合ダブルス１次リーグが行われ、日本の小川亜希、中島洋治組（チーム中島）は英国ペアに２―１１で敗れた。第１エンドから５連続で失点を重ねた日本。第６エンドに２点を返したものの、続く第７エンドで３点を奪われ、負けを認める「コンシード」を告げた。日本の通算成績は２勝３敗となり、現在４チームが