◆フィギュアスケート世界ジュニア選手権最終日（７日、エストニア・タリン）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た島田麻央（木下グループ）が、１３７・０１点、合計２０８・９１点で優勝した。世界ジュニアでは、全種目を通じて初の大会４連覇の偉業を達成。歓喜の涙を流しながら「ここに来るまでに、苦しいことがあったので、フリーも滑り切って優勝することができてうれしいです」と喜びを語った