きのう（7日）夜、栃木県日光市で山林火災が発生しました。きのう午後10時半ごろ、日光市足尾町で「山が2か所くらい燃えている。停電も起きている」と近くに住む人から119番通報がありました。消防によりますと、消防車8台が出動して消火活動にあたり、きょう午前2時の時点で延焼のおそれはなくなったということです。この火災によるけが人はいないということです。東京電力パワーグリッドによりますと、足尾町では午後10時35分か