大分県産の日本酒や焼酎の飲み比べができるイベントが７日、別府市で開かれ、多くの人でにぎわいました。 「KAMPAI OITA！地酒ストリート」と名付けられたこのイベントは県酒造組合が２０２４年から開催しています。 会場となった別府市の商店街には県内26の蔵元から自慢の日本酒や焼酎が並び、来場者は1000円で3杯まで飲み比べを楽しみました。 ◆来場者「蔵ごとにそれぞれいい味が出ていて非常に楽しめる」 訪れた人た