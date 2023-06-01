小中学生を対象にした仕事体験イベントが７日、大分県別府市で行われ、子供たちが地元にある仕事の魅力を実感していました。 このイベントは別府市にある企業などの仕事を通じて地域の魅力を感じてもらおうと開催されたものです。 ７日は企業や団体など17のブースが用意され、県内の小学生から中学生およそ130人が様々な仕事を体験しました。 別府市の建設会社平野工務店のブースでは子供たちがヘルメットとユニホ&