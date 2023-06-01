ブンデスリーガ 25/26の第25節 ライプチヒとアウクスブルクの試合が、3月7日23:30にレッドブル・アレーナにて行われた。 ライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアウクスブルクはロドリゴ・リベイロ（FW）、ファビアン・リーダー（MF）、メルト・ケミュール（MF）らが先発に名を連ねた。