プロ・リーグ 25/26の第28節 ルーベンとウェステルローの試合が、3月8日00:00にキング・パワー＠デン・ドリーフ・スタディオンにて行われた。 ルーベンは明本 考浩（MF）、チュクブイキム・イクウェメシ（FW）、キアン・ファーセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェステルローは坂本 一彩（FW）、木村 誠二（DF）、フェルナン・グ