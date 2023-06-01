ブンデスリーガ第25節が7日に行われ、マインツはシュトゥットガルトと対戦した。佐野海舟と川〓颯太が所属するマインツは、24試合が消化したリーグ戦で勝ち点「23」の現在14位。リーグ3連勝を達成した後、2分1敗と波に乗ることはできず。自動降格圏の18位ヴォルフスブルクとは勝ち点差「3」と残留争いは熾烈を極めており、勝ち点「1」の重要性が増している。今節は4位シュトゥットガルトとの対戦で佐野はスタメン出場、川〓